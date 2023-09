Guerra in Ucraina, Erdogan vede Putin per l’accordo sul grano. Attacco russo al porto di Izmail

Kiev, 4 settembre 2023 - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è volato in Russia per discutere con Vladimir Putin la ripresa dell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero in tempo per il raccolto autunnale. Intanto continua la controffensiva di Kiev, che annuncia di aver liberato finora 47 chilometri quadrati di territorio vicino alla città occupata di Bakhmut, nell'est del Paese.

Mosca, dal canto suo, ha sferrato un attacco con droni al porto di Izmail, sul Danubio, nella regione di Odessa. Diversi edifici, compresi magazzini, sono stati colpiti: macchinari agricoli e attrezzature industriali sono stati danneggiati e sono scoppiati diversi incendi anche in abitazioni civili a causa della caduta di detriti, ha riferito il governatore Oleg Kiper in un post su Telegram. Ieri, la Russia aveva attaccato il porto di Reni sempre sul Danubio. Le forze ucraine hanno poi fatto sapere di aver abbattuto nella notte 23 droni kamikaze Shahed-136/131 su un totale di 32 lanciati dai russi Mosca afferma di aver distrutto, sempre nella notte, quattro motoscafi militari “di fabbricazione americana con a bordo squadre di sbarco delle forze armate ucraine che stavano viaggiando in direzione di” capo Tarkhankut, situato nella parte occidentale dell'annessa penisola di Crimea.

L'attacco russo con droni alle infrastrutture portuali sul Danubio (Ansa)

