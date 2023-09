Guerra in Ucraina, le ultime notizie live: Kiev annuncia lo sfondamento della prima linea di difesa russa

Kiev, 3 settembre 2023 - Dalla guerra in Ucraina le ultime notizie live riportano le dichiarazioni ottimistiche di Kiev. “Siamo ormai tra la prima e la seconda linea di difesa” russe nella conquista del territorio vicino a Zaporizhzhia. Così in un’intervista al britannico The Observer, il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky, responsabile della controffensiva.

L’alto militare spiega che questo progresso è stato possibile dopo settimane di sminamenti, effettuati solo di notte. Il generale aggiunge che ora l’avanzata delle truppe ucraine dovrebbe essere più rapida perché la Russia ha impiegato il 60% del suo tempo e delle sue risorse per costruire la prima linea difensiva e solo il 20% per la seconda e la terza linea. Intanto secondo l’intelligence britannica le autorità russe hanno incoraggiato l’assunzione di cittadini dei Paesi vicini per combattere in Ucraina. Gli 007 di Londra attribuiscono questi sforzi al desiderio di evitare gli effetti politici di un’eventuale e “impopolare” mobilitazione interna. “La Russia probabilmente vuole evitare misure di mobilitazione impopolari in vista delle elezioni presidenziali del 2024”, afferma l’ultimo rapporto britannico, condiviso dal ministero della Difesa.

Guerra in Ucraina, Kiev annuncia lo sfondamento della prima linea di difesa russa

Le news in diretta