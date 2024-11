Massiccio attacco russo in Ucraina: colpita Kiev. “Blackout nella capitale e in tre regioni”. La Polonia fa decollare i caccia

Roma, 17 novembre 2024 – Massiccio attacco missilistico questa mattina della Russia sull’Ucraina: raid diretti in particolare contro le infrastrutture energetiche. L'agenzia Unian, citando il sito Dtek, ha riferito che, sulla scia degli attacchi, sono anche stati provocati dei blackout d'emergenza "in una serie di aree". I blackout, oltre "alla regione di Kiev, hanno interessato il Donetsk e in direzione di Ukrenergo". "Nello spazio aereo ucraino – ha aggiunto Unian – sono stati individuati contemporaneamente 45 missili". L'Aeronautica Militare ha precisato che i lanci di missili da bombardieri strategici russi sono iniziati alle 5.42. Nell'attacco, Mosca ha lanciato pure razzi ipersonici Kinzhal. Anche la zona di Kiev è stata colpita, secondo quanto riferito dal sindaco Vitaliy Klitschko. Il sindaco di Odessa, Gennadiy Trukhanov, ha affermato che a causa dei raid, la fornitura di energia elettrica è interrotta in alcune zone della città. Ci sarebbero inoltre problemi con l'approvvigionamento idrico.

La Polonia ha fatto subito decollare i caccia in risposta ai raid russi sull'Ucraina

Intanto la Polonia ha fatto decollare i jet da combattimento e mobilitato tutte le forze disponibili domenica. “A causa di un massiccio attacco della Russia, che sta portando avanti attacchi con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra gli altri luoghi, nell'Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni da parte di aerei polacchi e alleati”, ha fatto sapere il Comando operativo polacco sulla piattaforma di social media X.

