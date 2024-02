Guerra in Medio Oriente, governo di Israele allineato a Netanyahu: “Respingiamo ogni tentativo di uno Stato palestinese”. Raid su Gaza: almeno 70 vittime

I ministri israeliani hanno votato di opporsi a ogni “diktat internazionale”. Approvato anche il divieto agli arabi di accedere alla Spianata delle moschee durante il Ramadan. Hamas annuncia mobilitazioni: violata la libertà di culto. Onu: non più funzionate l'ospedale Nasser, il principale rimasto nella Striscia. Yemen: danni a una nave mercantile per attacco degli Houthi. Reuters: operazioni su vasta scala a Gaza per altre 6-8 settimane