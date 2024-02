Guerra Israele-Hamas, risoluzione su Gaza: Usa non voteranno la proposta dell’Algeria

07:36

Risoluzione su Gaza: Usa non voteranno proposta dell'Algeria

"Gli Stati Uniti non sostengono l'azione su questo progetto di risoluzione. Se dovesse essere messa ai voti così come è redatta, non sarà adottata". È quanto si legge in una dichiarazione dell'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, in merito alla proposta di risoluzione algerina sulla situazione in Medio Oriente.