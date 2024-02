Guerra a Gaza, ancora operazioni nell’ospedale Nasser. Israele: “Arrestati 100 sospettati di terrorismo”. Bombardata nella notte la Siria

Roma, 17 febbraio 2024 – Proseguono le operazioni nell’ospedale Nasser di Kahn Yunis – nel sud della Striscia – dove sono stati “arrestati circa 100 sospettati di attività terroristica”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui l'operazione “si basa su informazioni dell'intelligence in base alle quali Hamas conduce la sua attività di terrore all'interno dell'ospedale stesso”. Attorno alla zona dell'ospedale, inoltre, sono stati “uccisi terroristi”.

Israele fa sapere che nella notte è stata bombardata la Siria, azione di risposta ai razzi. Intanto, l'amministrazione Biden si appresterebbe a inviare bombe e altri armamenti a Israele nonostante gli Stati Uniti spingano per un cessate il fuoco nel conflitto a Gaza. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita funzionari ed ex funzionari americani. Parallelamente proseguono gli sforzi diplomatici. La vicepresidente di Biden, Kamala Harris, ha incontrato a Monaco il presidente israeliano Isaac Herzog in occasione della Conferenza sulla sicurezza dove si è parlato anche della pianificazione per la Gaza post-bellica.

Guerra a Gaza (Ansa)

Le news in diretta