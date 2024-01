Israele e Hamas vicini all’accordo. Haaretz: “È intesa sulla maggior parte dei punti”

05:45

Netanyahu chiede alla Colombia di intercedere con Hamas

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto al presidente della Colombia, Gustavo Petro, di intercedere per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza, tra cui figura la cittadina colombiana Elkana Bohbot. "In quanto Paese che ha connazionali tra i 136 ostaggi nelle mani dei terroristi di Hamas a Gaza, la Colombia ha una causa comune con Israele per impegnarsi per la immediata e incondizionata liberazione di coloro che sono tenuti prigionieri sin dalle tremende circostanze dal 7 ottobre scorso", ha scritto il premier israeliano in una lettera dell'11 gennaio scorso, ma appena resa nota dai media colombiani, al presidente colombiano. Petro è un difensore dichiarato della causa palestinese. Non si conosce ancora la risposta del presidente colombiano e nemmeno dei membri del governo all'appello di Netanyahu.