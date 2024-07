Bombe sul Libano, colpite dall’Idf “infrastrutture terroristiche Hezbollah”

05:45

Consultivo strategico Usa-Israele, sul tavolo il programma nucleare dell'Iran

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato ieri a Washington il consigliere per la Sicurezza nazionale israeliano Tzachi Hanegbi e il ministro per gli Affari strategici dello Stato ebraico Ron Dermer. Secondo il Dipartimento di Stato, i tre ministri hanno discusso “soluzioni pratiche per risolvere le restanti questioni sul tavolo nei negoziati per il cessate il fuoco in corso” e Blinken “ha sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo che assicuri il rilascio degli ostaggi e allevi la sofferenza del popolo palestinese”.

Blinken, Hanegbi e Dermer hanno successivamente partecipato a una riunione del gruppo consultivo strategico Usa-Israele, con una delegazione interagenzia israeliana di alto livello e rappresentanti delle rispettive agenzie di politica estera, difesa e intelligence dei paesi. All’incontro ha partecipato anche il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Secondo una dichiarazione del dipartimento di Stato, la discussione “si è concentrata sulla lotta alle minacce iraniane nei confronti di Israele e della regione in generale”. I partecipanti alla riunione “hanno anche discusso gli sviluppi rispetto al programma nucleare iraniano e il coordinamento reciproco su una serie di misure per garantire che l'Iran non possa mai acquisire un'arma nucleare”, secondo quanto dichiarato dalla diplomazia Usa.