È in corso a Gaza la peggiore offensiva militare dall’inizio della guerra: 18 morti in poche ore. L’Idf sta per attaccare il Libano orientale

12:08

Giornalista iraniano-americano detenuto a Teheran: la denuncia della Human Rights

Un giornalista iraniano-americano, che aveva lavorato per un'emittente finanziata dal governo degli Usa, sarebbe detenuto in Iran da mesi. Lo hanno annunciato le autorità Usa. La prigionia di Reza Valizadeh è stata confermata all'Associated Press dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Il giornalista ha lavorato per Radio Farda, un'emittente di Radio Free Europe/Radio Liberty, supervisionata dall'Agenzia statunitense per i media globali. Ad agosto, Valizadeh ha pubblicato due messaggi nei quali si evince che era tornato in Iran.

"Sono arrivato a Teheran il 6 marzo 2024. Prima di allora, avevo avuto delle trattative in sospeso con il dipartimento di intelligence (della Guardia rivoluzionaria)", scrive il reporter. "Alla fine sono tornato nel mio Paese dopo 13 anni senza alcuna garanzia di sicurezza, nemmeno verbale". Da settimane, scrive l'Ap, circolano voci secondo cui Valizadeh sarebbe stato arrestato. La 'Human Rights Activists News Agency', che monitora i casi in Iran, ha affermato che è stato fermato all'arrivo nel Paese all'inizio di quest'anno, ma in seguito rilasciato. È stato quindi nuovamente arrestato e inviato alla prigione di Evin, dove ora dovrà affrontare la Corte rivoluzionaria iraniana, che di solito tiene udienze a porte chiuse, ha riferito l'agenzia.

Il Dipartimento di Stato Usa ha confermato all'Ap di essere "a conoscenza di segnalazioni secondo cui questo cittadino con doppia cittadinanza statunitense-iraniana è stato arrestato in Iran" quando gli è stato chiesto di Valizadeh. "Stiamo lavorando con i nostri partner svizzeri per raccogliere maggiori informazioni su questo caso", afferma mentre Teheran non ha rilasciato commenti.