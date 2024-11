Israele Libano news, raffiche di katiuscia su Tira e Hasharon. Hezbollah: “Colpita base dell’Unità 8200 dell’intelligence di Tel Aviv”

Roma, 2 novembre 2024 - Pioggia di missili katiuscia su Israele. Nella notte Hezbollah ha bersagliato dal Libano le città di Tira e di Hasharon a circa 30 km a nord-est di Tel Aviv. Nell'attacco sono rimaste ferite almeno 19 persone a Tira, rendono noto le autorità sanitarie e la polizia. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato tre missili dei miliziani, ma non sono stati tutti abbattuti. Alle prime ore del giorno, le 2.30 circa, il Partito di Dio ha attaccato nuovamente la base Glilot alla periferia di Tel Aviv, dove è di stanza la temuta Unità 8200 dell'intelligence militare israeliana. Hezbollah ha rivendicato il bombardamento in una dichiarazione. Un'altra salva di 15 razzi dei miliziani filo iraniani è stata scagliata questa mattina verso le zone dell'Alta Galilea, della Galilea e della baia di Haifa, ma nessun ferito: alcuni sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte.

Intanto gli Stati Uniti, davanti al concreto rischio di un altro attacco dell'Iran contro Israele, hanno deciso di rafforzare la propria presenza in Medio Oriente. Nuovi schieramenti militari sono stati annunciati dal Pentagono tramite il portavoce, il maggiore generale Pat Ryder. Tra i mezzi in partenza un "cacciatorpediniere con missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statunitense". Invece l'invio di truppe, volute dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin "per la protezione dei cittadini e delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, la difesa di Israele e la de-escalation attraverso la deterrenza e la diplomazia", inizierà nei prossimi mesi. Schieramenti che riguardano direttamente il sistema di difesa missilistico Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) appena consegnato a Israele.

Missili su Israele