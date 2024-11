Israele, nuovi raid su Beirut in attesa dell’attacco dell’Iran. E il prezzo petrolio corre

11:33

Il Papa: "Penso ai 153 bambini e donne massacrati nei giorni scorsi a Gaza"

Nuovo appello del Papa per la pace durante l'Angelus per la Festa di Ognissanti. "Preghiamo per la martoriata Ucraina, preghiamo per la Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sud Sudan e per tutti i popoli che soffrono per le guerre", ha detto Francesco. "Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ed è ignobile perché è il trionfo della menzogna, della falsità. Si cerca il massimo interesse per sé e il massimo danno per l'avversario calpestando vite umane, ambiente, infrastrutture, tutto e tutto mascherato di menzogne. Soffrono gli innocenti: penso alle 153 donne e bambini massacrati nei giorni scorsi a Gaza".