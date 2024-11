Sparatoria all’ambasciata israeliana in Giordania: ucciso l’aggressore, tre poliziotti feriti. Channel 12: “Netanyahu ha ignorato la minaccia di Hamas”

06:30

Channel 12: "Netanyahu ha ignorato per anni la minaccia di Hamas"

In un'approfondita inchiesta, la tv israeliana Channel 12 sostiene che per anni il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti dei responsabili della sicurezza sulla crescente minaccia di Hamas da Gaza e ha respinto le ripetute proposte di uccidere i leader di Hamas, Yahya Sinwar e Muhammad Deif. L'ufficio di Netanyahu nega categoricamente le accuse. Secondo il servizio televisivo, Netanyahu ricevette nel 2014 informazioni dettagliate sui piani di Hamas di invadere Israele. Negli anni successivi, gli agenti di Hamas si sono ripetutamente avvicinati alla barriera di confine, ma il primo ministro ha bloccato qualsiasi risposta israeliana significativa. Nel 2018, secondo Channel 12, Netanyahu rifiutò una proposta dello Shin Bet e dell'allora ministro della Difesa Avigdor Liberman di uccidere importanti leader di Hamas, tra cui Sinwar e Deif, scegliendo invece di inviare l'allora capo del Mossad Yossi Cohen in Qatar per convincere l'emirato del Golfo a inviare denaro ad Hamas in cambio della tranquillità nel sud. Secondo l'inchiesta, Netanyahu ha scelto di ignorare l'intelligence secondo cui anche il Qatar stava inviando fondi all'esercito di Hamas. Ha persino inviato l'allora capo del Comando meridionale dell'IDF Herzi Halevi in Qatar nel 2020 per convincere i suoi leader a continuare a finanziare Hamas dopo che Doha aveva indicato di voler smettere di inviare denaro al gruppo terroristico.