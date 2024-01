Guerra in Medio Oriente, ultima ora. Il Pakistan attacca l’Iran, 24 aerei cinesi a Taiwan. Raid in Cisgiordania

07:05

Premier Pakistan lascia Davos dopo gli attacchi in Iran

Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwar-ul-Haq Kakar, lascerà in anticipo il ‘World Economic Forum’ di Davos dopo l'annuncio degli attacchi in Iran da parte di Islamabad: lo ha reso noto il governo. “Ha deciso di abbreviare la sua visita visti gli sviluppi in corso”, ha detto in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Mumtaz Zahra Baloch.