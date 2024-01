Guerra in Medio Oriente, Houthi: “Passaggio sicuro nel Mar Rosso a navi di Russia e Cina”. Raid Usa in Yemen. Attacco del Pakistan sulla città iraniana di Saravan: 9 morti

07:20

Egitto: colloqui con Houthi e Iran per la sicurezza nel Mar Rosso

Funzionari egiziani stanno conducendo colloqui con i rappresentanti degli Houthi dello Yemen e con l'Iran, loro sponsor, nel tentativo di riportare la calma nelle acque internazionali dopo che gli attacchi Houthi hanno gravemente colpito le rotte marittime del Mar Rosso. Lo riporta la testata araba Al-Araby Al-Jadeed. Negli ultimi giorni, "si sono svolti intensi incontri sulla sicurezza egiziana con leader di spicco del gruppo Ansar Allah", ha detto al notiziario un anonimo funzionario egiziano, usando il titolo ufficiale del gruppo Houthi. Secondo quanto riferito, il Cairo ha criticato gli attacchi del 12 gennaio guidati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito contro obiettivi Houthi in Yemen, così come i successivi raid occidentali, sostenendo che la soluzione della crisi non può essere militare. "E' meglio spingere per una soluzione che acceleri la fine della causa principale, ovvero la guerra in corso nella Striscia di Gaza", ha detto il funzionario egiziano ad Al-Araby Al-Jadeed, riferendosi all'affermazione degli Houthi secondo cui stanno prendendo di mira le navi con legami con Israele come dimostrazione di sostegno ai palestinesi di Gaza. Nell'ambito degli sforzi dell'Egitto per calmare le acque internazionali, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian dovrebbe visitare il Cairo nei prossimi giorni, aggiunge la testata.