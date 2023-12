Guerra in Medio Oriente, cresce l’offensiva nel centro di Khan Yunis. Israele contro l’Onu: revocato il visto alla coordinatrice umanitaria. Usa: “Operazioni a Gaza dureranno fino a gennaio”

01:05

Israele revoca il visto alla coordinatrice umanitaria dell'Onu



Israele ha revocato il visto alla coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite, Lynn Hastings. Lo ha annunciato su X il ministro degli affari esteri israeliano, Eli Cohen. "Non rimarremo più in silenzio di fronte ai pregiudizi delle Nazioni Unite", ha scritto in un post. In dettaglio, secondo il ministro Lynn Hastings, che è vice coordinatrice speciale per il processo di pace in Medio Oriente e coordinatrice residente delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, non si è pronunciata contro Hamas per gli atti commessi durante l'attacco del 7 ottobre.