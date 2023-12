Guerra in Medio Oriente, escalation di Israele a sud di Gaza e in Cisgiordania. Le famiglie degli ostaggi a Netanyahu: “Nuova tregua per proseguire i rilasci”

06:25

L'allarme degli Usa: "Hamas dice no alla tregua per impedire notizie sugli stupri a Gaza"

Il rinnovo della tregua a Gaza sarebbe fallito perché il movimento islamico palestinese Hamas, sospettato di stupri contro le donne in ostaggio e di violenza sessuale durante il suo assalto a Israele il 7 ottobre, non vuole che testimonino. "Sembra che uno dei motivi per cui non vogliono liberare le donne che tengono in ostaggio e per cui questa pausa è stata interrotta è perché non vogliono che queste donne raccontino ciò che è accaduto loro dal momento della detenzione" ha spiegato ai giornalisti il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller.