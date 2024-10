Hezbollah, nuovi attacchi contro Israele. Usa a Netanyahu: “Non colpite l'aeroporto di Beirut”

Roma, 8 ottobre 2024 – Nuovi attacchi Hezbollah contro postazioni militari nel nord di Israele: intercettati dall’Idf cinque razzi. L’If risponde con un raid a Dahiyeh, quartiere nord di Beirut. La Casa Bianca chiede a Netanyahu di non attaccare l'aeroporto e le strade che lo collegano per favorire l’espatrio dei cittadini americani (e non solo).

La guerra in Medio Oriente al centro della campagna elettorale per le presidenziali Usa. Kamal Harris: “Popolo Usa e di Israele sono alleati? Si”. Donaldn Trump ricorda il 7 ottobre: “Non potremo mai dimenticare l'incubo di quel giorno. Non sarebbe mai accaduto se fossi stato presidente”.

Ultime notizie in diretta

Guerra Israele-Libano: altri attacchi