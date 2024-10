Raid in Cirgiordania, Idf: “Ucciso Abdullah, capo della Jihad Islamica”. Tajani sull’attacco Unifil: “Israele si scusi”

05:28

Chi era Abdullah, il capo della Jihad islamica ucciso stanotte in Cisgiordania

Mohammed Iyad Abdullah - il 20enne ucciso in un raid israeliano in un raid nel campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania - era stato nominato capo della milizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore Mohammed Jabber era stato ucciso in uno scontro a fuoco a fine agosto ed era responsabile dell'organizzazione delle attività della Jihad islamica tra cui "molti attacchi" con l'utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf in un comunicato citato dai media locali.

Abdullah è stato ucciso nell'attacco aereo insieme a un secondo terrorista, aggiungono i militari di Israele. L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma da parte sua che la seconda vittima era Awad Omar della vicina città di Bal'a e che i corpi dei due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane. Le Idf sottolineano di aver trovato fucili semiautomatici e giubbotti antiproiettile sulle due vittime.