Israele attacca il Libano: 7 morti. Idf: “Uccisi terroristi di Jamaa al-Islamiya”

Roma, 27 marzo 2024 – Sette morti in un attacco aereo israeliano avvenuto nella notte nel sud del Libano. Secondo l’Idf, sarebbero stati uccisi dei terroristi del gruppo libanese Jamaa al-Islamiya. Pioggia di bombe sulla Striscia e scontri armati sono scoppiati nelle ultime in Cisgiordania dopo la morte di un 19enne palestinese a Jenin. Feriti altri quattro giovani nella città di Qabatiya, a sud di Jenin.

Intanto, in un clima di gelo tra Usa e Israele, il governo Biden non è ancora giunto alla conclusione se Israele abbia violato le leggi internazionali di guerra. "Questi processi per valutare la loro conformità al diritto internazionale umanitario sono in corso e non hanno raggiunto una conclusione definitiva", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. La scorsa settimana Israele ha presentato assicurazioni scritte affermando che l'uso delle armi fornite dagli Stati Uniti non viene utilizzato per violare le leggi umanitarie a Gaza.

Bombardamenti a tappeto a Rafah, a sud di Gaza

