Guerra Israele Hamas, news in diretta. Gaza, si scava tra le macerie dopo il raid israeliano sul campo profughi di Maghazi. Cohen nega visto a due funzionari dell’Onu

Roma, 25 dicembre 2023 - Nella Striscia di Gaza, nonostante gli appelli internazionali a una tregua almeno per il Natale, si continua a combattere e i raid di Israele non si fermano. Ieri i caccia con la Stella di David hanno bombardato nel centro dell'enclave palestinese il campo profughi Maghazi. I funzionari sanitari palestinesi dell'ospedale Shuhada Al-Aqsa citati dal Guardian hanno parlato di almeno 70 morti, ma è un bilancio provvisorio, come ha sottolineato un portavoce dell'ospedale Al-Aqsa ad al Jazeera. Si scava a mani nude tra le rovine del campo in cerca di superstiti: "Ci sono ancora feriti e cadaveri sotto le macerie". Drammatiche le immagini che giungono da Gaza di interi edifici sventrati e decine di cadaveri recuperati, chiusi nei sacchi di plastica. Dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas, la risposta israeliana ha provocato la morte di più di 20.400 palestinesi. Il bilancio delle vittime israeliane ammonta a 1.139.

Intanto la diplomazia non si ferma con l'Egitto che ha avanzato la proposta per una tregua nella Striscia di Gaza, riportano i media locali. Il Cairo proporrebbe un'altra pausa al conflitto di circa sette o dieci giorni per il rilascio di tutti i civili ostaggi di Hamas in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Al centro della proposta egiziana anche il rilascio di tutte le donne soldato in cambio di palestinesi detenuti da Israele, e un mese di negoziati per discutere il rilascio di tutti i restanti militari detenuti da Hamas in cambio di un alto numero di prigionieri, e del ritiro di Israele ai confini di Gaza. A Tel Aviv è prevista in giornata una riunione di gabinetto per valutare la proposta egiziana.

