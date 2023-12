Guerra Israele-Hamas, news in diretta. Sale il rischio escalation: razzi contro ambasciata Usa a Baghdad

Tel Aviv, 8 dicembre 2023 – Mentre proseguono i combattimenti e l’azione di terra dall’esercito di Israele, hanno fatto il giro del mondo le immagini di decine di uomini seduti per terra su una strada, sotto il controllo dei soldati. I media israeliani, che hanno diffuso le immagini, li hanno presentati come “combattenti di Hamas” che si sono arresi in massa all'esercito. Secondo l'Euro-Mediterranean Human Rights Monitor sarebbero invece civili arrestati “arbitrariamente” da

Israele in due scuole affiliate alle Nazioni Unite a Beit Lahia. Dalle immagini, sempre secondo questa ong, si riconoscerebbe tra gli altri il giornalista Diaa Kahlout.

Nelle ultime ore fonti della Casa Bianca hanno ammesso che, nonostante gli sforzi, non c’è un nuovo cessate il fuoco in vista a breve.

Un carro armato israeliano in azione