Operazione a Gaza City, l’Idf: uccisi 100 palestinesi armati. Negoziati a Doha, summit Hamas- Hezbollah

10:53

Turchia, arrestate 57 spie israeliane del Mossad: cosa rishiano

Rischiano pene comprese tra i 15 e i 20 anni di carcere le 57 presunte spie dei servizi segreti israeliani (Mossad) arrestate nei mesi scorsi in Turchia. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero agito per "ottenere informazioni riservate a fini di spionaggio politica e militare". Attività svolta con la creazione di una rete di spie connesse tra di loro e operative attraverso spyware (ovvero dei malware nascosti sui telefini) e altre applicazioni tecnologiche collegate con lo Stato ebraico.

Da Israele le spie ricevevano un pagamento spesso in criptovalute e istruzioni su come muoversi e raggiungere gli obiettivi sul campo. Sempre nel fascicolo dell'accusa si legge che era precisa intenzione del Mossad sfruttare operativi nel Paese, individui di nazionalità non israeliana, per raccogliere informazioni e definire strategie. Secondo l'accusa, gli imputati venivano in un primo momento contattati via Telegram e Whatsapp, senza che mai venissero utilizzate chiamate vocali o video.