“Netanyahu pronto a discutere bozza tregua di Hamas”. Pioggia di droni Hezbollah su nord di Israele

10:01

Fonti israeliane: ci sono basi per accordo con Hamas

Una fonte senior israeliana ha fatto sapere all'emittente Canale 12 che "ci sono le basi per un buon accordo" con Hamas. I miliziani avrebbero ritirato le loro pretese sulla fine della guerra e sull'allontanamento delle truppe dell'Idf da Gaza nella prima fase della possibile tregua, e avrebbero invece incluso il ritorno degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. "È possibile riportare indietro - ha detto la fonte - i soldati di osservazione, le donne, i bambini, i feriti, i malati, gli anziani. E c'è una via d'uscita per tornare ai combattimenti se Hamas viola i termini dell'accordo". La stessa fonte ha comunque precisato che "c'è una lunga strada per l'intesa".