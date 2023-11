Guerra in Medio Oriente, ultimo giorno di tregua, prosegue il rilascio di ostaggi e Netanyahu apre: “C’è un piano per estendere il cessate il fuoco”

00:18

Elon Musk a Gerusalemme per discutere della lotta all'antisemitismo online

Il patron di X, Elon Musk, sarà oggi a Gerusalemme per discutere della lotta all'antisemitismo online con il presidente israeliano, Isaac Herzog. Durante l'incontro, previsto per il pomeriggio, Herzog sarà accompagnato da "rappresentanti delle famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas" e "sottolineerà la necessità di agire per combattere il crescente antisemitismo online", ha reso noto l'ufficio del presidente israeliano in un comunicato.