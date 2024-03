Netanyahu: “La guerra non si ferma, saremo a Rafah in poche settimane”. Hamas, morto il numero 2 delle Brigate Qassam: “Sepolto in un tunnel”

Roma, 17 marzo 2024 – Israele non si ferma e annuncia l’operazione a Rafah entro “alcune settimane”. L’ha ribadito il premier Benyamin Netanyahu che è tornato a respingere le pressione internazionali per interrompere la guerra a Gaza “prima che gli obiettivi siano raggiunti”. E Netanyahu è critico: “Lo fanno - ha spiegato - lanciando false accuse contro l'Idf, contro il governo israeliano e il suo primo ministro. Lo fanno riferendosi anche a dichiarazioni di esponenti Usa, cercando di premere per le elezioni adesso, nel mezzo della guerra. E lo fanno perché sanno che le elezioni adesso fermeranno la guerra e paralizzeranno il Paese per almeno sei mesi”. Il premier ha quindi confermato l'operazione a Rafah: “Ci vorranno alcune settimana e accadrà”.

Soldati israeliani sul confine della Striscia di Gaza

Sul fronte di Hamas, il numero due delle Brigate Qassam, l'ala militare della fazione palestinese, Marwan Issa, è morto, secondo quanto scrive il Jerusalem Post, che cita “fonti di Hamas”. Issa sarebbe rimasto ucciso, sepolto in un tunnel sotterraneo colpito dalle forze israeliane a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Per ora non c'è alcuna altra conferma che l'uccisione sia effettivamente avvenuta.

Intanto a Doha potrebbero riprendere domani pomeriggio i negoziati per una nuova tregua e il rilascio di ostaggi, mentre l’esercito israeliano continua le operazioni nella Striscia e il primo carico di aiuti via mare è sbarcato a Gaza: quasi 200 tonnellate di beni sono arrivati su una chiatta trainata da una nave di Open Arms.

Nel Mar Rosso una nave Usa ha abbattuto un drone degli Houthi, il gruppo yemenita che ieri ha mandato un messaggio con Hamas: “Accerchiare Israele”.

Le ultime notizie