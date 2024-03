A Gaza sbarcano i primi aiuti via mare: “200 tonnellate di cibo”. Netanyahu approva i piani di attacco per Rafah

09:00

Ong: 200 tonnellate di cibo a Gaza via mare

L'Ong americana World Central Kitchen ha dichiarato di aver terminato le operazioni di scarico delle quasi 200 tonnellate di aiuti alimentari per la popolazione della Striscia di Gaza, approdato ieri via nave da Cipro al molo provvisorio vicino a Gaza City. "Tutto il carico è stato scaricato e viene preparato per la distribuzione a Gaza", ha scritto Wck in una nota. "Questo carico include casse di prodotti in scatola, inclusi fagioli, carote, tonno, ceci, mais, riso, farina, olio e sale. Un secondo carico includerà anche le gru per assistere la distribuzione", scrive World Central Kitchen, che non dà informazioni sul secondo carico.