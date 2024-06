“Cessate il fuoco immediato a Gaza”: gli Usa chiedono il voto Onu. Missili Hezbollah dal Libano

05:15

Bozza Usa sul cessate il fuoco immediato: chiesto il voto Onu

Stati Uniti hanno chiesto un voto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su una bozza di risoluzione a sostegno del piano elaborato dall'Amministrazione Biden per un ''cessate il fuoco immediato'' tra Hamas e Israele e ''il rilascio degli ostaggi''. Come ha spiegato Nate Evans, portavoce della delegazione Usa all'Onu, ''gli Stati Uniti hanno chiesto che il Consiglio di sicurezza si esprima con un voto a sostegno della proposta sul tavolo''. Non è stata indicata una data per il voto.