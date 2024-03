Gaza, raid nell’ospedale Al-Shifa. Hamas: “Crimine di guerra, 30mila persone intrappolate”. Israele: “Preso il controllo della struttura”

06:05

Idf: "Operazione di alta precisione, non per fare male ai civili dietro cui si nasconde Hamas"

In una dichiarazione rilasciata nella notte, l'esercito israeliano aveva affermato che le truppe presenti nell'ospedale Al-Shifa erano state "istruite in anticipo sull'importanza di prevenire danni ai civili, ai pazienti, alle squadre mediche e alle attrezzature mediche" e che "le forze di sicurezza hanno parlato in arabo per facilitare la comunicazione con i pazienti e il personale". In un messaggio il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, aveva detto che l'Idf stava conducendo "un'operazione di alta precisione in aree limitate dell'ospedale Shifa, a seguito di informazioni concrete che richiedevano un'azione immediata. Sappiamo che i terroristi di Hamas di alto livello si sono raggruppati all'interno dell'ospedale e lo stanno usando per comandare attacchi contro Israele". "Non vogliamo fare del male ai civili dietro cui si nasconde Hamas", aveva dichiarato, aggiungendo che l'Idfavrebbe condotto la sua operazione "con cautela e attenzione, assicurando che l'ospedale continui a svolgere le sue importanti funzioni". Hagari aveva infine affermato che i medici dell'Idf erano con le truppe "per assistere chi ne aveva bisogno".