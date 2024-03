Media palestinesi: spari sulla folla a Gaza, almeno 6 morti e 83 feriti. Nasrallah in tv: “Netanyahu ha perso”. Mar Rosso: Houthi pronti a intensificare gli attacchi durante il Ramadan

08:02

L'ex premier Bennett: "Dobbiamo prendere Rafah per distruggere Hamas"

In un'intervista alla Cnn, l'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha ribadito oggi la posizione dell'attuale governo secondo cui è necessaria un'operazione militare a Rafah per eliminare il gruppo terroristico Hamas. "Quasi tutti gli israeliani capiscono che dobbiamo prendere Rafah se vogliamo che Hamas se ne vada", ha detto Bennett. "Se non li distruggiamo completamente, si ricostituiranno". Secondo l'ex premier dello Stato ebraico, il milione di civili che si è rifugiato nella città meridionale della Striscia potrebbe essere spostato "nell'area a nord di Khan Younis". "Guardate, non è un albergo a cinque stelle. Non è piacevole lì", ha commentato.