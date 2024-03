Guerra a Gaza, Hamas smentisce accordo sul cessate il fuoco. Due palestinesi uccisi dall’esercito israeliano a Gerusalemme

07:38

Hamas smentisce: "Nessun accordo sul cessate il fuoco"

Hamas ha smentito le notizie secondo cui avrebbe ricevuto una proposta internazionale per un cessate il fuoco prolungato nella Striscia di Gaza e che una delegazione di Hamas sarebbe in partenza per la capitale egiziana del Cairo nei prossimi giorni per discutere i dettagli dell'accordo. L'emittente al Arabiya ha riferito, citando una fonte di alto livello di Hamas, che il movimento aveva accettato una proposta modificata, avanzata dagli Stati Uniti, per un cessate il fuoco e un graduale ritorno degli sfollati. "Le notizie riportate dall'emittente Al Arabiya, citando una fonte di alto livello di Hamas, secondo cui il movimento ha ricevuto una proposta internazionale per un cessate il fuoco prolungato a Gaza e un ritorno graduale degli sfollati, e che una delegazione per discutere i dettagli andrà al Cairo, sono false", ha detto Hamas in un comunicato su Telegram. Il movimento ha anche chiesto ai media di seguire le notizie con precisione e di smettere di "manipolare i sentimenti" del popolo palestinese che è sottoposto all'"aggressione sionista" e ad una "guerra di annientamento".