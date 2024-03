Israele limita l’accesso alla moschea di Al Aqsa. Ira della Giordania: “Giocano con il fuoco”

Roma, 12 marzo 2024 – “La protezione dei civili deve essere garantita in ogni momento, in linea con il diritto internazionale. In questo momento c'è solo un modo per ripristinare un flusso adeguato di aiuti umanitari. La popolazione di Gaza ha bisogno di una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile. E ne hanno bisogno adesso”. Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla Plenaria dell'Eurocamera. La prima nave con 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms ha lasciato questa mattina il porto cipriota di Larnaca in direzione di Gaza: la nave utilizzerà il corridoio umanitario aperto dall'Ue. Intanto Israele limita l’accesso alla moschea di Al Aqsa scatenando l’ira della Giordania.

Le forze di difesa israeliane (IDF) confermano di aver effettuato attacchi aerei nell'area di Baalbek, nel nord-est del Libano, prendendo di mira quelli che secondo loro sarebbero due centri di comando di Hezbollah. "Ha utilizzato questi siti per immagazzinare risorse significative utilizzate per rafforzare il suo arsenale di armi", afferma l'Idf in una nota. Gli attacchi sono stati effettuati in risposta al lancio di circa 100 razzi sul nord di Israele questa mattina.