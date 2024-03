Quinto giorno di assedio all’ospedale di Gaza: 150 morti e 500 arresti. Idf: “Terroristi barricati in pronto soccorso”

08:00

Cisgiordania, assaltato un minibus di coloni israeliani: 4 feriti

Un minibus con civili israeliani a bordo è stato attaccato oggi con colpi di arma da fuoco nella zona di Talmon a Ramallah, in Cisgiordania. I servizi di emergenza hanno riferito che almeno quattro persone risultano essere ferite, una delle quali in modo grave. La caccia all'attentatore (o più persone) è in corso da ore nella zona vicina, secondo la radio dei coloni Canale 7. L'esercito, giunto

in forze sul posto, ha fatto ricorso anche ad un elicottero da guerra per colpire un palestinese armato, rifugiatosi in un'area boscosa.