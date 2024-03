Blinken: “La tregua a Gaza si sta avvicinando”. Ma Hamas ha rifiutato un primo accordo. Idf: “Trovati 3 milioni di dollari nell’ospedale Al-Shifa”

Roma, 21 marzo 2024 – L’accordo per una tregua a Gaza “si sta avvicinando”. Lo ha detto ieri segretario di Stato americano Antony Blinken a Jeddah, in Arabia Saudita, al termine del primo giorno del suo nuovo viaggio in Medio Oriente, il sesto dall’inizio della guerra.

Soldati israeliani al confine della Striscia di Gaza

Oggi Blinken sarà in Egitto, poi andrà in Israele per la mediazione sul negoziato in corso per il cessate il fuoco nella Striscia e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. “Penso che il divario si stia riducendo e che un accordo sia assolutamente possibile – ha affermato Blinken – Abbiamo lavorato molto duramente con il Qatar, con l'Egitto e con Israele per mettere sul tavolo una proposta forte. L'abbiamo fatto; Hamas non ha accettato; sono tornati con altre richieste e altre richieste; i negoziatori ci stanno lavorando proprio adesso”, ha spiegato ribadendo che spetta al movimento islamista della Striscia di Gaza accettare la proposta sul tavolo. “Dobbiamo vedere se Hamas potrà dire sì alla proposta. Se lo farà, sarà il modo più immediato per alleviare la miseria della gente di Gaza, che è proprio ciò che vogliamo”.

Intanto proseguono le operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza e, al quarto giorno dall’intervento all’interno dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City, l’Idf ha annunciato di aver sequestrato contanti per un valore di 3 milioni di dollari, in valuta statunitense e dinari giordani, soldi apparentemente destinati ad essere utilizzati da Hamas e da altri gruppi terroristici. Viene poi aggiunto che nella stessa operazione circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Ieri il portavoce per la stampa di Hamas ha smentito il resoconto divulgato dall’Idf sull’operazione Al-Shifa accusando di aver colpito solo “pazienti e sfollati” e ha accusato Israele di diffondere “menzogne”.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie