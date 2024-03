Serie di raid sul campo di Nuseirat e a Gaza City: decine di morti. Negoziati a Doha, diplomazia americana al lavoro

Roma, 20 marzo 2024 – Un altro bombardamento nella notte sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, dove l'agenzia palestinese Wafa afferma che 27 persone sono morte. Ieri sera nello stesso campo l’agenzia Reuters, citando funzionari sanitari palestinesi, ha detto che almeno 15 persone sono state uccise da un attacco aereo che ha colpito un’abitazione. L'emittente araba Al Jazeera ha affermato invece che altre 23 persone sarebbero morte in un raid contro la rotonda Kuwait della città di Gaza, luogo di distribuzione di aiuti umanitari. Inoltre l'esercito israeliano stringe sempre più su Rafah.

Campo profughi vicino a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza

Intanto proseguono i negoziati a Doha per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio di ostaggi nelle mani di Hamas: obiettivo previsto di 6 settimane di cessate il fuoco e 40 liberazioni. Mentre è al lavoro la diplomazia americana: il segretario di Stato Usa Blinken sarà nuovamente in Medio Oriente, oggi andrà in Arabia Saudita, ma non è prevista una sua tappa in Israele. Settimana prossima una delegazione israeliana di alto livello sarà a Washington e, secondo i media Usa, Biden proporrà alternative all’operazione su Rafah, il segretario della Difesa Austin vedrà il ministro della Difesa israeliano Gallant al Pentagono, mentre Netanyahu parlerà ai senatori repubblicani americani.

