Gli israeliani entrano a Gaza City. “Battaglia eroica, continuerà fino alla vittoria”. Arrivato Blinken

Gaza, 3 novembre 2023 – Duri scontri nella notte all'interno della Striscia di Gaza tra israeliani e palestinesi, gli uni in attacco con raid aerei e colpi di artiglieria, gli altri con missili anticarro e ordigni improvvisati. Molti 'terroristi’ sarebbero stati uccisi, dice l'esercito israeliano, affermando che si è trattato di una “battaglia eroica” e che continuerà “fino alla vittoria”. Gli israeliani sono entrati in alcune aree dell’abitato di Gaza City, principale città dell’enclave palestinese. In Cisgiordania uccisi due palestinesi. 'Siamo al culmine della campagna’, ha detto Netanyahu parlando ai soldati. Gli Stati Uniti insistono sulle 'pause umanitarie’ per il rilascio in sicurezza degli ostaggi, questione che sarà al centro della visita del segretario di Stato, Blinken, arrivato in Israele: vedrà il primo ministro israeliano alle 10.

Una chiara indicazione dei prossimi sviluppi arriverà oggi dall'atteso discorso del potente leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah: parlerà alle 14 per la prima volta dall'inizio del conflitto e farà capire se la sua formazione, alleata di Hamas palestinese e sostenuta dall'Iran, ha intenzione di entrare nel conflitto.

