Guerra in Medio Oriente, l’Onu avverte Israele: “Raid come a Jabalia possono essere crimini di guerra”. Biden chiede una pausa per far uscire i prigionieri

Roma, 2 novembre 2023 – Israele ha colpito il più grande campo profughi di Gaza con nuovi attacchi aerei, spingendo i funzionari dell’Onu per i diritti umani ad avvertire che prendere di mira aree residenziali densamente popolate "potrebbe equivalere a crimini di guerra". Il Commissario generale dell'Unrwa: "Una tragedia senza precedenti”. Sarebbero almeno 195, secondo Hamas i palestinesi uccisi in due serie di attacchi sul campo profughi di Jabalia, mentre Gaza è ormai assediata da tre lati con una manovra a tenaglia, con le principali vie di accesso sotto il controllo di Israele. Nel campo profughi cercavano due comandanti di Hamas, hanno spiegato le Forze di Difesa israeliane, che sarebbero rimasti uccisi. Circa 120 persone risultano ancora disperse sotto le macerie e almeno 777 sarebbero i feriti.

Negli Stati Uniti si parla di una forza multinazionale a Gaza dopo che Israele avrà sradicato Hamas. Biden chiede una pausa per far uscire i prigionieri. Circa 450 persone, in gran parte stranieri o palestinesi feriti, hanno potuto varcare ieri il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, trovando rifugio dal conflitto in atto. Questa prima evacuazione dal valico di Rafah potrebbe essere replicata forse già oggi e proseguire nei prossimi giorni per permettere ad altri, compresi diversi italiani e con doppia cittadinanza, di lasciare Gaza. Tra le persone in salvo, quattro cooperanti italiani, uno dei quali con moglie palestinese.

Domani Blinken torna nello Stato ebraico. Israele ha colpito più di 11.000 obiettivi a Gaza dal 7 ottobre mentre dalla parte palestinese continua la pioggia di razzi. I morti a Gaza salgono a 8.796, di cui 3.648 minori. Ancora incerta la sorte dei 240 ostaggi in mano di Hamas.

