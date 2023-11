Israele attacca due ambulanze in uscita dall’ospedale di Gaza City. Guterres: “Inorridito”

06:32

Guterres: "Inorridito da attacco israeliano alle ambulanze"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si e' detto "inorridito" dall'attacco delle forze israeliane a un'ambulanza che, secondo Hamas, faceva parte di un convoglio per trasportare feriti da Gaza all'Egitto. "Sono inorridito dalla notizia dell'attacco a Gaza contro un convoglio di ambulanze all'esterno dell'ospedale Al Shifa. Le immagini dei corpi sparsi per strada fuori dall'ospedale sono strazianti". Il capo dell'Onu ha insistito nel dire di "non dimenticare gli attacchi terroristici commessi in

Israele da Hamas", ma ha aggiunto che "da quasi un mese, i civili di Gaza, compresi bambini e donne, sono assediati, sono loro negati gli aiuti, sono uccisi e cacciati da Gaza". "Tutto questo deve finire", ha continuato.