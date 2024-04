Israele e i 199 giorni di guerra: dimissioni ai vertici dell’esercito, Hamas non sconfitta e Gaza-cimitero

Roma, 23 aprile 2024 – Dimissioni ampiamente previste quelle di Aharon Haliva, il generale al comando della direzione dell'intelligence militare israeliana che ieri ha lasciato gli incarichi per “il fallimento nel prevenire l'attacco” di Hamas del 7 ottobre. Uno strappo al vertice dell’Idf, seguito da un'altra dimissione eccellente, quella del capo del comando centrale Yehuda Fuchs, che pesa su un esercito che al 199esimo giorno di guerra e dopo oltre 34 mila morti in gran parte civili a Gaza non è ancora riuscito a smantellare del tutto la struttura militare e logistica di Hamas e a catturare Yahya Sinwar, il capo del gruppo nella Striscia.

Una strada a Khan Younis, nella Striscia di Gaza

Intanto sono arrivati a 210 i corpi esumati da fosse comuni all'interno dell'ospedale di Khan Younis. Persone uccise durante l'assedio dell'ospedale il mese scorso e nel corso dell'irruzione dell'esercito nella struttura stessa. Terroristi, sfollati, malati, forse non si saprà mai. E si addensano ombre anche sulle accuse mosse dallo Stato ebraico ai dipendenti dell'Unrwa nella Striscia di Gaza di essere fiancheggiatori di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche che hanno portato molti Paesi donatori a tagliare i finanziamenti all'Agenzia nonostante le enormi necessità di 2,3 milioni di persone. Israele “deve ancora fornire prove a sostegno” delle sue affermazioni, ha affermato l'indagine indipendente guidata dall'ex ministra degli Esteri francese Catherine Colonna e commissionata dalle Nazioni Unite.

Sulla Striscia si allunga l'ombra dell'offensiva su Rafah. Secondo il Wall Street Journal, Israele si sta preparando a evacuare nelle prossime due o tre settimane i civili a Khan Yunis e in altre aree dove prevede di allestire tendopoli. E continuano i fermenti nelle stanze della politica. Netanyahu ha evitato di irritare gli alleati americani cedendo alle pressioni e abbandonando i piani di un contrattacco molto più ampio contro l'Iran di quello poi effettivamente attuato. Evitata così un ulteriore escalation nell'area, il focus rimane per ora sul teatro interno.

