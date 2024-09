Greta Thunberg arrestata a Copenaghen: stava partecipando a una manifestazione pro-Palestina

Roma, 4 settembre 2024 – Greta Thunberg nuovamente arrestata, questa volta durante una manifestazione pro-Palestina a Copenaghen. A riferirlo è Ekstra Bladet. Questa mattina, l’attivista svedese ha condiviso una story su Instagram nella quale dichiarava che la polizia stava cercando di allontanare i presenti radunati di fronte a una delle sedi dell’università locale.

Gli attivisti chiedevano, analogamente a quanto accaduto in altre manifestazioni in tutto il mondo, la sospensione delle partnership tra l’ateneo della capitale danese e gli istituti accademici e di ricerca israeliani. “Siamo qui perché il dialogo, gli accampamenti e le dimostrazioni dopo tre anni di campagna non hanno portato l’università a raggiungere le richieste di boicottaggio istituzionale e accademico”, aveva scritto in un post successivo.

Greta Thunberg (Ansa): nel cerchio il momento dell'arresto (Instagram)

Nei video condivisi dal collettivo Students Against the Occupation, che ha organizzato l’iniziativa, si vedono gli attivisti indossare la kefiah – il tipico indumento palestinese – mentre protestano e appendere la bandiera rosso, bianca, verde e nera alla finestra di un edificio universitario. Ripresi anche gli agenti di polizia – presentatisi armati – e una camionetta delle forze dell’ordine che, secondo quanto riportato dagli organizzatori, stava portando via alcuni dei partecipanti.