Germania, non passa al Bundestag la stretta sui migranti. I franchi tiratori fermano la proposta voluta dal Cdu/Csu

Roma, 31 gennaio 2025 - Non è passata la proposta di legge sulla stretta sui migranti in Germania voluta da Friedrich Merz, capogruppo Cdu/Csu. Il Bundestag ha respinto la proposta di legge in materia di immigrazione con 338 voti a favore, 350 contrari e 5 astensioni.

Der Spiegel sottolinea che tecnicamente la Cdu/Csu avrebbe avuto la maggioranza di 367 per far passare il provvedimento con il sostegno dell'estrema destra AfD, dei liberali dell'FDP e dei rossobruni del partito di Sahra Wagenknecht. A tradire Merz sono stati i franchi tiratori, che hanno affossato il provvedimento. Per Merz un passo falso voluto nonostante le critiche arrivate da Spd e Verdi, ma anche da parte dei conservatori, a partire da Angela Merkel che aveva sentenziato è "sbagliato" collaborare con l'ultradestra guidata da Alice Weidel. Parole che avevano scatenato un terremoto.

Il provvedimento, respinto per soli 12 voti, proponeva norme stringenti per le persone migranti e i richiedenti asilo, aumentando i poteri agli agenti di polizia per respingerli alle frontiere. Nonostante al parlamento tedesco abbia detto no alla stretta sulla politica migratoria, la protesta non accenna a diminuire: nel fine settimana sono in programma manifestazioni nelle principali città tedesche. Sabato a Lipsia, Colonia, Stoccarda, Mannheim. Domenica tocca a Berlino, Norimberga, Kassel e Ulm.