La manovra di Merz rafforza l'AfD: un rischio per la Cdu secondo Daniel Freund

Abbiamo assistito ad un momento spartiacque nella politica tedesca. La manovra politica di Merz ha permesso all'AfD di rafforzarsi in modo significativo. Tutto questo gli si ritorcerà contro. In Italia abbiamo già visto cosa succede quando i conservatori collaborano con l'estrema destra: alla fine perdono, mentre l'estrema destra prevale." Lo afferma l'eurodeputato dei Verdi Ue Daniel Freund. "La cooperazione europea un tempo era al centro dell'identità politica della Cdu, ma ora sembra che si stiano allontanando da quella strada", aggiunge il tedesco.