Il Bundestag approva la mozione Cdu-Csu per confini sicuri e stop all'immigrazione illegale

Il Parlamento tedesco ha approvato la prima delle due mozioni presentate dall'Unione di Cdu e Csu. I voti a favore sono stati 348, contrari 345, astenuti 10. Decisiva per l'esito del voto è stata la scelta del gruppo parlamentare dell'estrema destra di Afd di sostenere la mozione. Il Bundestag tedesco ha approvato la mozione di Cdu-Csu per confini sicuri e la fine dell'immigrazione illegale. La mozione in cinque punti chiede al governo tra le altre cose di ripristinare controlli costanti su tutti i confini tedeschi, l'espulsione immediata di tutti coloro che non hanno diritto di restare in Germania.