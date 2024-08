Gaza, recuperati i corpi di sei ostaggi. Netanyahu: “Li riporteremo tutti a casa vivi o morti”

08:11

Recuperati corpi di 6 ostaggi

Le autorità israeliane hanno recuperato i corpi di sei ostaggi nella Striscia di Gaza. Cinque sono stati identificati, si tratta di Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri e Avraham Munder, mentre l'identità del sesto deve ancora essere resa nota. Lo riporta il Jerusalem Post. Il kibbutz di Nirim, dove vivevano Nadav Popplewell e Yagev Buchshtab, ha confermato che i loro cadaveri sono stati riportati in Israele. Il kibbutz di Nir Oz, da dove erano stati rapiti lo scorso 7 ottobre, ha confermato che sono stati recuperati a Gaza i corpi di Haim Peri e Yoram Metzger durante un'operazione militare. Entrambi avevano 80 anni. Peri è stato ricordato come un ''imprenditore, umanista e attivista per la pace'' che ha salvato la moglie il 7 ottobre prima di essere rapito, scrive il Times of Israel. Metzger, che aveva lavorato in una fabbrica di vernici e in seguito in un'autofficina, è stato rapito insieme alla moglie Tami che è stata rilasciata tramite un accordo a novembre.