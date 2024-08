Esplosione a Tel Aviv, polizia: “Fallito attentato terroristico”. Blinken oggi in Israele: “Ultima chance per la tregua a Gaza”

Roma, 19 agosto 2024 – A poche ore dall’apertura della convention dem di Chicago che dovrà incoronare Kamala Harris alla corsa per la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha riferito che i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza sono ancora in corso. “La tregua è ancora possibile” ha detto Biden, proprio mentre il segretario di Stato Antony Blinken è in visita in Israele per spingere per una tregua. "Questo è un momento decisivo, forse l'ultima opportunità per riportare a casa gli ostaggi e ottenere un cessate il fuoco", ha affermato Blinken incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog. Parole a cui Herzog ha risposto sottolineando che “Hamas è il responsabile del fallimento nel raggiungere un accordo sugli ostaggi”. Il capo della diplomazia americana poi si recherà al Cairo dove questa settimana dovrebbe tenersi un secondo ciclo di colloqui dopo il vertice di Doha.

Intanto la Polizia israeliana ritiene collegata al terrorismo l'esplosione avvenuta ieri sera a Tel Aviv in cui sarebbe morto un uomo. Lo riferisce il sito di notizie israeliano Ynet, aggiungendo che secondo la polizia la deflagrazione è stata provocata da una bomba con decine di chilogrammi di esplosivo. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un'esplosione intenzionale o se la deflagrazione sia il risultato di un malfunzionamento dell'ordigno prima che l'obiettivo del sospettato venisse raggiunto, ha spiegato la polizia. L'ultimo attentato a Tel Aviv risale al 2006. Nel Libano meridionale è stata una notte di violenze per gli scontri tra le forze israeliane e le milizie sciite degli Hezbollah.

SEGUI LA DIRETTA

Esplosioni a Gaza