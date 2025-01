Gaza, Hamas pronto a liberare altri tre ostaggi: chi sono. Riapre il valico di Rafah, Tajani: “Stanno arrivando i nostri carabinieri”

12:45

Domani Yarden Bibas, timori per la sua famiglia

I nuovi rilasci avvengono mentre restano forti preoccupazioni e dubbi sulla sorte della moglie e di due figli di Yarden Bibas, che domani torna in libertà. Kfir oggi ha 5 anni e Ariel 2: quest'ultimo aveva 9 mesi al momento del rapimento. Israele ha inviato un messaggio ad Hamas attraverso il Qatar e l'Egitto alcuni giorni fa, chiedendo ulteriori informazioni per chiarire la sorte dell'intera famiglia Bibas che dovrebbe far parte dell'accordo in corso per la liberazione degli ostaggi.

Il filmato della cattura di Yarden Bibas è stato diffuso nell'aprile del 2024 e mostra mentre viene portato a Gaza su una motocicletta, con il volto insanguinato, circondato da una folla inferocita. Inoltre, Hamas ha pubblicato un video di Yarden dalla prigionia, in cui si rivolge al primo ministro e parla della sua famiglia.