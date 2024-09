Gaza, identificati corpi di 6 ostaggi ritrovati nel tunnel: “Sono i ragazzi del rave”. Idf: “Uccisi poco prima del nostro arrivo”

Roma, 1 settembre 2024 – Sono stati identificati i corpi dei sei ostaggi ritrovati sottoterra nel sud della Striscia di Gaza. I resti sono stati recuperati sabato "da un tunnel sotterraneo nella zona di Rafah nella Striscia di Gaza" e riportati in Israele dove sono stati formalmente identificati, hanno spiegato fonti militari. Cinque di loro, di età compresa tra i 23 e i 32 anni, erano stati rapiti al festival di musica techno Nova dai commando di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre scorso.

Gli ostaggi sono stati “brutalmente assassinati” da Hamas poco prima dell'arrivo delle truppe. Lo riferisce il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, secondo quanto scrive Times of Israel. “Secondo una prima valutazione sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre. I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza da quello da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa”, ha affermato in una conferenza stampa.

Tra gli ostaggi morti c’è anche l'israelo-americano, Hersh Goldberg-Polin. Lo ha riferito il presidente americano Joe Biden, che ha promesso: "I leader di Hamas pagheranno per questi crimini. Continueremo a lavorare ogni giorno per raggiungere un accordo che garantisca il rilascio degli altri ostaggi.

La morte dei sei ostaggi è “straziante per l'intero Paese, tranne che per chi lo guida” afferma su X il leader dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, che accusa il governo di “seppellire i prigionieri”. Ieri è stato l’ex capo dell’intelligence israeliana a puntare il dito contro Benjamin Netanyahu.

I sei ostaggi identificati

