Medio Oriente, da domenica la vaccinazione anti-polio a Gaza. Idf uccide capo di Hamas in Cisgiordania

Roma, 30 agosto 2024 – L’Unicef ha richiesto ufficialmente agli attori principali dei conflitti in Medio Oriente di rispettare le pause dei combattimenti, così da potere finalmente dare inizio alla vaccinazione di massa contro la poliomielite a Gaza. “L'Unicef è pronta a iniziare il primo ciclo di campagna di vaccinazione a Gaza domenica per raggiungere circa 640.000 bambini. Tutte le parti devono rispettare le pause umanitarie specifiche per area per impedire alla poliomielite di diffondersi a Gaza e nella regione. È molto semplice. Se i combattimenti non si fermano, i vaccinatori antipolio non saranno in grado di raggiungere i bambini” scrive su X la direttrice esecutiva dell'Unicef, Catherine Russell.

L’Onu, nel frattempo, ha chiesto a Israele la fine immediata delle operazioni in Cisgiordania. Nella zona tre persone sono state uccise in seguito a un attacco con droni dell’Idf, che ha colpito un veicolo nella città di Zababdeh vicino a Jenin. A riportarlo è Al Jazeera.

Immagine dai bombardamenti a Jenin, in Cisgiordania

