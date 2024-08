Israele news, scontri tra esercito e miliziani palestinesi a Jenin. Idf: sventati due attentati in Cisgiordania

10:20

Idf: sventati due attentati terroristici in Cisgiordania

L'Idf ha riferito di aver sventato due attentati con autobomba in Cisgiordania, annunciando l'uccisione di due sospetti terroristi palestinesi nella zona di Gush Etzion. In risposta Hamas ha lodato l'esplosione delle due autobomba che avrebbero potuto causare molte vittime affermando in una nota che ''la resistenza continuerà fino a quando andrà avanti l'aggressione dell'occupante''. Nel primo incidente, un'auto è esplosa in una stazione di servizio vicino all'incrocio di Gush Etzion: i militari hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un terrorista che era arrivato a bordo del veicolo. Nel secondo attacco un palestinese ha speronato un'auto all'ingresso del vicino insediamento di Karmei Tzur e le truppe israeliane hanno aperto il fuoco contro l'aggressore. L'aggressore è morto investito dall'auto di uno dei membri della sicurezza locale, poco dopo l'auto è esplosa.