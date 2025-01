Il gatto dimenticato in aereo: ha viaggiato Nuova Zelanda e Australia tre volte in 24 ore

Roma, 22 gennaio 2025 – Mittens, un gatto di razza Maine Coon, è diventato un vero e proprio gatto ‘volante’. La sua gabbia è stata lasciata per sbaglio nelle stiva dell’aereo: così il micio si è fatto tre viaggi in 24 ore tra la Nuova Zelanda e l'Australia.

Una ‘svista’ all’aeroporto

Il 13 gennaio il gatto di 8 anni ha preso un volo di sola andata insieme ai proprietari in direzione Melbourne verso la nuova casa australiana della famiglia. Una volta a terra, la padrona Margot Neas ha aspettato tre ore che le venisse restituito il felino ma niente. Solo a quel punto il personale dell’aeroporto le ha comunicato che il gatto avrebbe viaggiato ancora per un totale di 15 ore circa poiché l'aereo stava nel frattempo tornando in Nuova Zelanda con Mittens ancora a bordo. La notizia ha gettato Neas nello sconforto.

Fortunatamente il pilota della compagnia Air New Zealand è stato informato del ‘passeggero eccezionale’ e ha acceso il riscaldamento nella stiva per assicurarsi che Mittens rimanesse al caldo e che stesse bene. Nel mentre la proprietaria ha saputo qualcosa di più di quello che era successo: una sedia a rotelle copriva la gabbia di Mittens e così nessuno si è accorto della ‘dimenticanza’ finché non è stata segnalata dalla proprietaria. "Non è stato un buon inizio per la nostra nuova vita a Melbourne perché ci mancava un membro della famiglia, non eravamo completi", ha detto Neas.

Il ritorno a casa

Ma la storia ha avuto un lieto fine. La compagnia aerea, prima del viaggio di ritorno verso Melbourne, si è assicurata che Mittens fosse a bordo per riportarlo dai padroni. "Mi è corsa tra le braccia e mi si è accoccolata addosso. Ci stava facendo le più grandi coccole di tutti i tempi – ha detto Neas – È stato proprio un sollievo rivederla e averla tra noi."

Air New Zealand rimborserà alla famiglia tutti i costi associati ai viaggi di Mittens e ha dichiarato in un comunicato che si scusava per aver “causato una così grande preoccupazione”.

"Lavoreremo a stretto contatto con il nostro operatore di terra a Melbourne per garantire che ciò non accada di nuovo", ha dichiarato la portavoce della compagnia Alisha Armstrong.

Mittens, un animale abitualmente poco affettuoso, si è trasformato nel più “coccoloso che abbiamo mai avuto", ha detto la famiglia. "Ora ha tutte le attenzioni che vuole. Siamo così e sollevati di averla di nuovo tra noi".