Francis Scott Key Bridge, la storia del ponte di Baltimora distrutto da una nave cargo: perché è famoso

Roma, 26 marzo 2024 – Venti secondi per dire addio ad un pezzo di storia degli Stati Uniti d’America: il ponte di Baltimora crollato questa notte dopo il violento impatto con una nave cargo di 300 metri. Conosciuto come il Francis Scott Key Bridge: il ponte di Baltimora è un serpentone in acciaio a quattro corsie e lungo 2,6 chilometri sospeso sul fiume Patapsco. Ma perché è un simbolo per l’America?

Il ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora prima e dopo l'incidente

Il ponte, inaugurato nel 1977, prende il nome dall'autore di “The Star-Spangled Banner”, l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America. Si racconta, infatti, che Francis Scott Key si sia seduto vicino al sito del ponte mentre assisteva al bombardamento di Fort McHenry nel 1814, ispirandolo a scrivere le parole dell'inno nazionale degli Stati Uniti.

Inoltre, è da sempre uno snodo importate per l’economia del Paese. La struttura, strategica per il porto di Baltimora e culmine della Baltimore Beltway (la Interstate 695, I-695). Lo scorso anno - si legge sul sito della Cnn - il porto di Baltimora ha movimentato più di 52 milioni di tonnellate di merci internazionali per un valore di oltre 80 miliardi di dollari.